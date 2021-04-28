Метшин прокомментировал слияние ТАИФа и СИБУРа

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин прокомментировал слияние ТАИФа и СИБУРа.

«Гипотетически, как и сказал президент Татарстана, это только во благо. Потому что сырьевая составляющая СИБУРа очень мощная. А с точки зрения перспектив развития, реализации начатых инвестиционных проектов — как «Этилен 600» — они будут завершены, это предусмотрено соглашением о намерениях», — цитирует его слова ИА «Татар-информ».

фото: Арсений Фавстрицкий

На прошлой неделе Группа ТАИФ и ПАО «СИБУР Холдинг» объявили о начале объединения нефтегазохимических бизнесов компаний. Как было заявлено: в рамках объединения на базе ПАО «СИБУР Холдинг» будет создана компания, в которой действующие акционеры АО «ТАИФ» получат долю в размере 15% в обмен на передачу контрольного пакета акций группы, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий. Оставшийся пакет акций АО «ТАИФ» может быть впоследствии выкуплен объединенной компанией. Сделка будет закрыта при условии прохождения необходимых корпоративных процедур и получения регуляторных согласований.

Объединенная компания обеспечит эффективное распределение сырьевых потоков, необходимых для полной загрузки мощностей и дальнейшего развития нефтехимического кластера в Татарстане, а также продолжит финансирование утвержденной инвестиционной программы АО «ТАИФ», развитие активов группы и сохранит накопленный ТАИФом опыт по управлению бизнесом и человеческий капитал предприятий группы.



Алексей Нечаев