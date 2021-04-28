В Казань прибыл премьер-министр Белоруссии Роман Головченко
В Казань прибыл премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Президент Татарстана Рустам Минниханов встретил главу белорусского правительства в Международном аэропорту Казань им. Г. Тукая.
Головченко прибыл в столицу Татарстана для участия в мероприятиях Евразийского межправительственного совета, уточняет пресс-служба президента РТ.
В мероприятии также примет участие премьер-министр России Михаил Мишустин. Он и главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии обсудят актуальные задачи углубления интеграции в ЕАЭС.
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