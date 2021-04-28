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В Казань прибыл премьер-министр Белоруссии Роман Головченко

10:39, 28.04.2021
В Казань прибыл премьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Фото: пресс-служба президента Татарстана

В Казань прибыл премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Президент Татарстана Рустам Минниханов встретил главу белорусского правительства в Международном аэропорту Казань им. Г. Тукая.

Головченко прибыл в столицу Татарстана для участия в мероприятиях Евразийского межправительственного совета, уточняет пресс-служба президента РТ.

В мероприятии также примет участие премьер-министр России Михаил Мишустин. Он и главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии обсудят актуальные задачи углубления интеграции в ЕАЭС.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан
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