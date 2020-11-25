Лопушов Дмитрий Владимирович
Общая информация
Родился 24 февраля 1974 года.
Образование
2000 г. Окончил медико-профилактический факультет Казанского государственного медицинского университета.
Доцент, кандидат медицинских наук.
Трудовая деятельность
Руководитель Республиканского центра иммунопрофилактики, врач-эпидемиолог, доцент кафедры эпидемиологии КГМА, главный внештатный специалист МЗ РТ по вакцинопрофилактике.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
Дата последнего обновления: 25.11.2020