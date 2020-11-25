Список персон

Лопушов Дмитрий Владимирович

Медицина

Общая информация

Родился 24 февраля 1974 года.

Образование

2000 г. Окончил медико-профилактический факультет Казанского государственного медицинского университета.

Доцент, кандидат медицинских наук.

Трудовая деятельность

Руководитель Республиканского центра иммунопрофилактики, врач-эпидемиолог, доцент кафедры эпидемиологии КГМА, главный внештатный специалист МЗ РТ по вакцинопрофилактике.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань

Дата последнего обновления: 25.11.2020

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