В Татарстане рестораны поддержали идею по вакцинации в отрасли

Инициативу представителей отрасли о начале вакцинации персонала поддерживает Ассоциация рестораторов и отельеров Казани и Татарстана, сообщил член ассоциации, директор кафе «Сказка» Михаил Шарипов.

«Мы хотим донести, что сообщество много делает для того, чтобы ограничения по режиму работы уже наконец-то сняли, как это давно сделали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск и другие города», — сказал Шарипов.

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Отмечается, что ассоциация реализует механизм «зеленого коридора», благодаря которому можно привить сотрудников сферы гостеприимства.



Управление Роспотребнадзора по РТ на встрече с рестораторами предложило поддержать прививочную кампанию и тем самым приблизить окончание пандемии, так как персонал общепита относится к приоритету 2 порядка по вакцинации от ковида.

«Охват вакцинацией только сотрудников общепита не может служить основанием для снятия ограничений. Вместе с тем приверженность вакцинации (например, наклейка на входе в заведение о том, что сотрудники вакцинированы, или значок о вакцинации у официанта и др.), безусловно, может способствовать доверию потребителей в период ограничительных мероприятий и свидетельствовать о заботе о них», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Недавно в Роспотребнадзоре Татарстана оценили идею из Пекина, где сотрудники заведений носят наклейки, которые показывают клиентам, что данный человек привит от коронавируса.

«На мой взгляд, замечательная идея. Мы бы настоятельно рекомендовали объектам, особенно из сферы услуг, воспользоваться такой интересной идеей. Это могут быть наклейки на входе здания, может быть, значки у сотрудников. Мне кажется, будет приятно, если к клиенту подойдет человек, у которого написано: «Вас обслуживает официант, я привит». [...] Как идея она вполне имеет место, мы со стороны рекомендовали бы это тем ассоциациям, которые у нас есть», — оценила инициативу замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.



Алексей Нечаев