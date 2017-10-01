Ассоциация рестораторов и отельеров РТ

Общая информация

Ассоциация Рестораторов и Отельеров создана ведущими рестораторами и отельерами России с целью развития индустрии питания и гостеприимства посредством консолидации всех её предприятий в одну мощную силу для преодоления препятствий, тормозящих развитие отрасли. Создана более 12 лет назад на основе Московской гильдии рестораторов.

Руководитель - Залютдинов Ренат Гильмутдинович





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