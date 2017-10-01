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Ассоциация рестораторов и отельеров РТ

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Общая информация

Ассоциация Рестораторов и Отельеров создана ведущими рестораторами и отельерами России с целью развития индустрии питания и гостеприимства посредством консолидации всех её предприятий в одну мощную силу для преодоления препятствий, тормозящих развитие отрасли. Создана более 12 лет назад на основе Московской гильдии рестораторов.

Руководитель - Залютдинов Ренат Гильмутдинович


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Бутлерова, 43
  • Телефон: (843) 562-01-17
  • Email: info@info.ru
  • Сайт: www.арио-рт.рф

Дата последнего обновления: 01.10.2017

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