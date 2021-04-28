Болгария заподозрила шестерых россиян в организации взрывов на оружейных заводах

Прокуратура Болгарии заподозрила шестерых россиян в организации четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция. По мнению ведомства, это произошло в период с 2011 по 2020 годы.

На этих заводах хранилась продукция, которая принадлежала болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву.

— Есть определенное сходство в четырех взрывах на заводах по производству боеприпасов, уничтожена продукция, которая должна была вывозиться в Грузию и Украину, — заявила официальный представитель главного прокурора республики Сийка Милева.

Фото: pixabay.com

Обоснованное предположение о взаимосвязи между взрывами в Болгарии, попытке отравления трех болгарских граждан и взрывами в других странах надзорное ведомство делает на основании данных расследования, пишет ТАСС.

Прокуратура установила, что шестеро российских граждан находились на территории Болгарии в дни, близкие к датам взрывов и попытки покушения на Эмилияна Гебрева, подчеркнула Милева. Сейчас собираются доказательства о совершении ими преступления.

На прошлой неделе Россия объявила о высылке двух болгарских дипломатов. Им дали 72 часа, чтобы покинуть территорию страны. Это был ответ на не мотивированное решение Софии объявить двух сотрудников российского посольства персонами нон грата, заявили в российском МИДе.

Ранее Чехия сообщила о высылке 18 сотрудников посольства России, которые, по данным местных спецслужб, на самом деле являются офицерами российской разведки. Российский МИД выразил властям Чехии решительный протест из-за заявлений о причастности граждан РФ к взрыву на складе боеприпасов на востоке страны в 2014 году.



Татьяна Леухина