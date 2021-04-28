Первая партия вакцины «КовиВак» поступила в Татарстан

Фото: Максим Платонов

Первая партия вакцины «КовиВак» поступила в Татарстан. Об этом заявил главный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

Всего в регион было привезено 1,5 тыс. доз вакцины, которые распределили в Казани. Вся партия израсходована. Татарстан ожидает новой поставки — ее сроки неизвестны.

фото: Максим Платонов

Республика получила все три отечественные вакцины: «Спутник V», затем «ЭпиВакКорону» и «КовиВак».

На прошлой неделе в Минобрнауки России сообщили, что вакцина от коронавируса центра им. М.П. Чумакова «КовиВак» поступит в 18 регионов страны до 25 апреля. Поставки ожидались и в Татарстан.



Алексей Нечаев