Медведев о четырехдневной рабочей неделе: «Мир движется в этом направлении»

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в эфире VKLive вновь высказался за введение четырехдневной рабочей недели.

— В философском плане мир движется в этом направлении,— сказал он, отметив, что сокращение рабочей недели должно быть постепенным и основываться на экономической логике.

Бывший президент и премьер-министр РФ считает, что надо дать возможность перейти на четырехдневку тем работодателям, которые к этому готовы.

— И такие изменения, я считаю, в какой-то момент можно было бы и в трудовое законодательство ввести, — отметил Медведев.

Фото: Максим Платонов

Медведев не раз поднимал идею четырехдневной рабочей недели и в начале февраля заявил, что пандемия оживила ее. Аналитики выяснили, что все больше россиян поддерживают инициативу — семь из десяти работающих пять дней в неделю считают, что успеют выполнить свой стандартный объем работы за четыре дня.

В Совете Федерации считают, что ведение в России четырехдневной рабочей недели потребует серьезных экономических расчетов. Это может привести к снижению экономического роста и скажется на благосостоянии граждан.