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Медведев о четырехдневной рабочей неделе: «Мир движется в этом направлении»

16:13, 28.04.2021 2
Медведев о четырехдневной рабочей неделе: «Мир движется в этом направлении»
Фото: kremlin.ru

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в эфире VKLive вновь высказался за введение четырехдневной рабочей недели.

— В философском плане мир движется в этом направлении,— сказал он, отметив, что сокращение рабочей недели должно быть постепенным и основываться на экономической логике.

Бывший президент и премьер-министр РФ считает, что надо дать возможность перейти на четырехдневку тем работодателям, которые к этому готовы.

— И такие изменения, я считаю, в какой-то момент можно было бы и в трудовое законодательство ввести, — отметил Медведев.

Фото: Максим Платонов

Медведев не раз поднимал идею четырехдневной рабочей недели и в начале февраля заявил, что пандемия оживила ее. Аналитики выяснили, что все больше россиян поддерживают инициативу — семь из десяти работающих пять дней в неделю считают, что успеют выполнить свой стандартный объем работы за четыре дня.

В Совете Федерации считают, что ведение в России четырехдневной рабочей недели потребует серьезных экономических расчетов. Это может привести к снижению экономического роста и скажется на благосостоянии граждан.

ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 29 апр
    А зачем пенсии отодвинули?
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  • Анонимно 29 апр
    Даешь рабочую неделю продолжительностью: во вторник с 10-00 до 14-00
    и зарплату, как у Медведева!
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