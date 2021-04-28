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Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Казань

17:10, 28.04.2021
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Казань
Фото: пресс-служба президента РТ

Председатель правительства России Михаил Мишустин прибыл в Казань. В Международном аэропорту города его встретил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Премьер-министр прибыл в столицу Татарстана для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится в Казани 29—30 апреля, сообщает пресс-служба президента РТ.

В среду в Казань также прибыли премьер-министр Белоруссии Роман Головченко и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
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