Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Казань
Председатель правительства России Михаил Мишустин прибыл в Казань. В Международном аэропорту города его встретил президент Татарстана Рустам Минниханов.
Премьер-министр прибыл в столицу Татарстана для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится в Казани 29—30 апреля, сообщает пресс-служба президента РТ.
В среду в Казань также прибыли премьер-министр Белоруссии Роман Головченко и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.
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