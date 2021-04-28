В центре Казани ограничат движение транспорта в связи с проведением совета ЕАЭС

В центре Казани в четверг и пятницу, 29 и 30 апреля, возможны ограничения движения на некоторых участках дорог. Это связано с проведением в столице Татарстана заседания межправительственного совета Евразийского экономического союза.

Водителям необходимо следовать сигналам регулировщиков. Жителей и гостей города просят с пониманием относиться к временным неудобствам, сообщается на сайте мэрии Казани.

В мероприятии примет участие премьер-министр России Михаил Мишустин, а также главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии. На заседании межправительственного совета ЕАЭС главы правительств среди прочего рассмотрят основные направления промышленного сотрудничества до 2025 года.

С завтрашнего дня в Казани ограничат движение по автомобильным дорогам по улицам Белинского, Гагарина и Голубятникова.



Татьяна Леухина