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Хуснуллин предложил объединить некоторые субъекты России: «Нам 85 регионов не нужно»

19:44, 27.04.2021 9
Хуснуллин предложил объединить некоторые субъекты России: «Нам 85 регионов не нужно»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что, по его мнению, следует пересмотреть существующий подход к территориально-административному делению России, укрупнив субъекты страны. «Нам 85 регионов не нужно», — считает он.

«Я Еврейской автономной областью не хочу заниматься — не хочу с точки зрения трудозатрат. Ее нужно соединить либо с Хабаровским краем, либо с каким-то другим», — цитирует ТАСС Хуснуллина.

В качестве еще одного аргумента в пользу изменения территориально-административного деления страны, вице-премьер привел Курган: «Почему курганцы должны жить хуже тюменцев, а живут они в 190 км друг от друга».

Фото: ru.wikipedia.org/Roman Poulvas

По мнению Хуснуллина, сложившееся административное деление мешает создавать в России агломерации, которые являются точками роста. Вице-премьер убежден, что основой развития страны может стать 21 основная агломерация 3 тыс. опорных пунктов, в частности, в сельской местности.

Напомним, на сегодняшний день в состав России входят 85 субъектов.

Татьяна Демина
ОбществоВласть
комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 27 апр
    а его родной Татарстан чем будет????
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  • Анонимно 27 апр
    Поддерживаю Марата Хуснуллина. Объединение в большие агломераты сократит чиновников на местах, высвободит дополнительные средства на развитие, ускорит принятие решений.
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    Анонимно 27 апр
    На Дальнем Востоке объеденили Корякский АО с Камчатской областью в единый Камчатский край и жители бывшего Корякского АО лучше жить стали?
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    Анонимно 27 апр
    С чего бюджета будет оплачиваться это объединение? Так же финансированию подлежит и внесение изменений в различные документы.
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  • Анонимно 28 апр
    Может депутатов сначала сократить ?
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  • Анонимно 28 апр
    Дань собирать легче будет.
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  • Анонимно 28 апр
    Воровать не удобно?
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  • Анонимно 28 апр
    Хоть что-то умное предложили. А то - Алтайский край и Республика Алтай - смех один.
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  • Анонимно 28 апр
    ***
    Объединим Москву с Россией!...
    ***
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