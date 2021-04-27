Хуснуллин предложил объединить некоторые субъекты России: «Нам 85 регионов не нужно»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что, по его мнению, следует пересмотреть существующий подход к территориально-административному делению России, укрупнив субъекты страны. «Нам 85 регионов не нужно», — считает он.

«Я Еврейской автономной областью не хочу заниматься — не хочу с точки зрения трудозатрат. Ее нужно соединить либо с Хабаровским краем, либо с каким-то другим», — цитирует ТАСС Хуснуллина.

В качестве еще одного аргумента в пользу изменения территориально-административного деления страны, вице-премьер привел Курган: «Почему курганцы должны жить хуже тюменцев, а живут они в 190 км друг от друга».

Фото: ru.wikipedia.org/Roman Poulvas

По мнению Хуснуллина, сложившееся административное деление мешает создавать в России агломерации, которые являются точками роста. Вице-премьер убежден, что основой развития страны может стать 21 основная агломерация 3 тыс. опорных пунктов, в частности, в сельской местности.

Напомним, на сегодняшний день в состав России входят 85 субъектов.

Татьяна Демина