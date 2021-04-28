В Казани нашли 100 миллионов на обновление придорожных заборов

Фото: «Реальное время»

Новые старые заборы

В Казани начались работы по демонтажу успевших стать знаменитыми заборов, обратили внимание читатели «Реального времени». Заборы убирают уже в нескольких точках города: так, работы ведутся на Островского, рядом с католическим храмом, а также вдоль улицы Вишневского. Судя по фото, меняют как поврежденные, так и целые секции ограждений.

Впрочем, о «дезаборизации» Казани речи не идет: как пояснили «Реальному времени» в пресс-службе ГИБДД по Казани, в городе проходят работы по обновлению ограждений. Это подтвердили и в мэрии города.



— В настоящее время ведется работа по установке ограждений безопасности на участках дорог Казани с наибольшей концентрацией ДТП. Там, где это необходимо, производится замена изношенных и отслуживших свой срок ограждений. Места установки определены на заседаниях районных комиссий по безопасности дорожного движения, согласно предписаниям ОГИБДД УМВД России по Казани и с учетом требований нормативных документов, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе исполкома.

Судя по всему, эти работы будут масштабными, их общие объемы озвучивали несколько дней назад: пресс-служба мэрии Казани сообщала, что в рамках ликвидации 91 места концентрации ДТП установят 300 дорожных знаков и 11 км ограждений безопасности.

В мэрии города назвали стоимость этих работ: 100 млн рублей на знаки и новые заборы. Источник финансирования — бюджет республики, заказчиком работ выступает ГКУ «Главтатдортранс». Интересно, что тендера на эту сумму на подобные работы «Реальному времени» обнаружить не удалось. Но если сравнить с оценкой 2019 года — а тогда наше издание подсчитало, что только установка заборов, по данным тендеров, может достигать цены 9 тыс. рублей за метр — большая часть этой суммы уйдет именно на ограждения.



Казанская «заборизация»

Напомним, что масштабная «заборизация» Казани началась как раз летом 2019 года в рамках борьбы с ДТП. «Ограждения устанавливаются не для того, чтобы автомобиль не мог вылететь на тротуар, как некоторые думают, а для того, чтобы пешеход не мог внезапно выбежать на проезжую часть — под колеса», — объяснял тогда нашему изданию начальник республиканского Управления ГИБДД Ленар Габдурахманов.

Интересно, что и на старте этого процесса были случаи, когда новые заборы устанавливали вместо уже существовавших крепких ограждений: так было, например, на улице Бутлерова. Поводом для критики стали и отдельные случаи откровенно нелепого размещения заборов: например, поперек пешеходных переходов. В итоге в сентябре 2019 года казанские заборы даже обзавелись неофициальным логотипом.

Всего в ходе «заборизации» установили не менее 23 км заборов — таким образом, в этом году фронт работ составляет почти половину от установленных в 2019 году ограждений.

Александр Артемьев