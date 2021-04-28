ТАИФ и СИБУР могут претендовать на СПИК

Фото: Роман Хасаев

Крупные инвестиционные проекты в нефтегазохимическом комплексе Татарстана могут получить господдержку через механизм заключения соглашений о защите инвестиций (СПИК), сообщил гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин.

Он считает, что необходимо активно включаться в федеральные инициативы.

«ТАИФ в синергии с СИБУРом планируют реализовать более 30 проектов, их стоимость будет определяться, тоже где-то около 1 трлн», — отметил он.

Объем вложений группы «Татнефть» по программе стратегии до 2030 года составит 1,2 трлн рублей. В диверсификацию производства «Аммония» вложат значительные средства, чтобы обеспечить углеродную нейтральность и экологическую устойчивость.

«Получить поддержку данных проектов можно через заключение договоров в СПИК», — заметил Яруллин.

Луиза Игнатьева