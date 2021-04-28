Россия выслала нескольких сотрудников посольств Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии

Два сотрудника посольства Литвы, три сотрудника посольства Словакии, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии должны покинуть территорию России в семидневный срок. Об этом говорится в распространенном сообщении российского дипведомства. Также был заявлен решительный протест послу Словакии.

«Сказано, что решение словацких властей проявить ложную солидарность с Чехией в ее провокационной антироссийской кампании наносит ущерб традиционно дружественным российско-словацким отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству», — отметили в МИД России.

фото: wikipedia.org

Кроме того, сообщается, что Вильнюс, Рига и Таллин продолжают враждебный курс в отношении России.

Вчера помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Италии в России Курцио Пачифичи МИД России объявил персоной нон грата, а до этого Россия объявила о высылке сотрудника посольства Украины в Москве.

Алексей Нечаев