В Казани в текущем году проведут капремонт в 295 домах

В 295 домах Казани в текущем году пройдет капитальный ремонт. Всего будет потрачено более 2,8 млрд рублей, сообщили в пресс-службе города.

Отмечается, что в прошлом году ремонт сделали только в 274 домах. Также в мэрии города попросили местных жителей следить за ходом капитального ремонта и сообщать о проблемах.

фото: kzn.ru

Кроме того, в городе начали ремонт двухэтажных домов. Всего за 10 лет в Казани обновили 3200 многоквартирных домов.

Республика Татарстан остается традиционным лидером в ПФО по ежегодным объемам программы капремонта многоквартирных домов. В 2021 году к ремонту запланированы 948 домов. К 24 апреля уже выполнено работ на 735 миллионов рублей. Об этом сообщил на совещании в Доме правительства РТ первый замминистра строительства республики Алексей Фролов.

Алексей Нечаев