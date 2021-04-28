Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды за 2020 год

Совет директоров ПАО «Татнефть» рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 2020 год с учетом уже выплаченных за шесть месяцев того же года. Об этом говорится в сообщении на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Компания может выплатить 2224% к номинальной стоимости привилегированных и обыкновенных акций. При их стоимости в 1 рубль выплата за каждую акцию составит 22,24 рубля.

— Оставшуюся после выплаты дивидендов чистую прибыль по итогам 2020 года учитывать как нераспределенную, — отмечается в сообщении.

По данным Московской биржи, акции «Татнефти» на фоне решения компании по дивидендам снижаются на 1,95%.

Недавно помощник генерального директора «Татнефти» по корпоративным финансам Василий Мозговой заявил, что расчетные дивиденды компании могут выйти за диапазон 25—31 рубля за акцию.