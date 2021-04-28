Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды за 2020 год
Совет директоров ПАО «Татнефть» рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 2020 год с учетом уже выплаченных за шесть месяцев того же года. Об этом говорится в сообщении на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Компания может выплатить 2224% к номинальной стоимости привилегированных и обыкновенных акций. При их стоимости в 1 рубль выплата за каждую акцию составит 22,24 рубля.
— Оставшуюся после выплаты дивидендов чистую прибыль по итогам 2020 года учитывать как нераспределенную, — отмечается в сообщении.
По данным Московской биржи, акции «Татнефти» на фоне решения компании по дивидендам снижаются на 1,95%.
Недавно помощник генерального директора «Татнефти» по корпоративным финансам Василий Мозговой заявил, что расчетные дивиденды компании могут выйти за диапазон 25—31 рубля за акцию.ПромышленностьНефть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым