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В Telegram в мае появятся групповые видеозвонки

14:19, 28.04.2021
В Telegram в мае появятся групповые видеозвонки
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

В мессенджере Telegram уже в мае появятся групповые видеозвонки. Об этом сообщается в Telegram-канале Павла Дурова.

Так, Telegram планируется сделать «мощной платформой для групповых видеозвонков»: пользователям обещают современный инструмент видео-конференц-связи с шифрованием, шумоподавлением, а еще поддержкой настольных компьютеров и планшетов.

Фото: pixabay.com

В апреле в Telegram стала доступна функция приема платежей кредитными картами с помощью восьми встроенных платежных систем в любом чате, включая группы и каналы. Для оплаты пользователи могут выбрать любое приложение, в том числе Telegram для компьютеров. Также можно оставить чаевые, чтобы поддержать продавца.

Маргарита Головатенко
ТехнологииITОбщество
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