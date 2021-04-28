В Telegram в мае появятся групповые видеозвонки

Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

В мессенджере Telegram уже в мае появятся групповые видеозвонки. Об этом сообщается в Telegram-канале Павла Дурова.

Так, Telegram планируется сделать «мощной платформой для групповых видеозвонков»: пользователям обещают современный инструмент видео-конференц-связи с шифрованием, шумоподавлением, а еще поддержкой настольных компьютеров и планшетов.



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В апреле в Telegram стала доступна функция приема платежей кредитными картами с помощью восьми встроенных платежных систем в любом чате, включая группы и каналы. Для оплаты пользователи могут выбрать любое приложение, в том числе Telegram для компьютеров. Также можно оставить чаевые, чтобы поддержать продавца.

Маргарита Головатенко