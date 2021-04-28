Минэнерго выступило против переноса запуска мусоросжигательного завода под Казанью

Министерство энергетики России выступило против переноса сроков запуска мусоросжигающих заводов в Казани и Подмосковье. В ведомстве заявили, что необходимо доказать факт проблем с поставкой оборудования из-за пандемии.

По данным издания «Коммерсант», глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов считает, что прежде чем перенести сроки, необходимо «установить причинно-следственную связь между затягиванием ввода объекта и неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой». Однако это условие соблюдается не всегда, учитывая, что «сооружение объектов носит длящийся характер».

Минфин предложил отложить финансирование строительства 25 заводов по сжиганию твердых коммунальных отходов (ТКО), пока полностью не заработают первые пять — в Казани и Подмосковье. Дочка «Ростеха», «РТ-Инвест», рассчитывает запустить их до конца 2023 года.



Ольга Плешкова