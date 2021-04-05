Итоги дня: хадж с прививкой, сорванный рейс в Стамбул, «Татнефть» запускает производство в Казахстане
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер понедельника, 5 апреля:
- Прокуратура Набережных Челнов после проверки соблюдения органами местного самоуправления правил благоустройства требует привести ливневки в порядок: установлено, что при таянии снега и выпадении осадков на значительной территории Челнов канализации не справляются с нагрузкой и улицы затапливаются. В адрес руководителя исполкома города внесено представление об устранении нарушений. Виновных должны привлечь к дисциплинарной ответственности. Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.
- Первая репетиция парада Победы прошла на подмосковном полигоне Алабино. В мероприятии приняли участие более 12 тыс. военнослужащих и около 200 единиц специальной наземной техники. 76 самолетов и вертолетов представили авиационную часть парада. Все участники прошли вакцинацию от COVID-19. В этом году парад Победы пройдет в обычном формате. В 2020-м мероприятие перенесли на 24 июня из-за пандемии коронавируса. Всего будет проведено 12 совместных тренировок. Как будут отмечать в этом году День Победы в Татарстане, сейчас обсуждается.
- Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов. За реабилитацию нацизма в Сети и публичное распространение ложных сведений о ветеранах грозит до пяти лет лишения свободы. Наказание ужесточается, если преступление совершило лицо с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ или интернета — тогда штраф составит от 2 до 5 млн рублей.
- Путин поручил принять меры для обеспечения роста доходов в регионах страны с низкими финансовыми показателями населения. Кабмину поручено «обеспечить реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития» в регионах с экономическими показателями ниже среднего по РФ. Президент ожидает опережающего роста доходов граждан и инвестиций в основной капитал.
- Президент РФ подписал закон о налоговом вычете: россияне смогут вернуть 13% средств, потраченных на спортивные занятия. Максимальная сумма затрат может составить 120 тыс. рублей. Максимальный размер вычета составит 15,6 тыс. рублей. Клиенты фитнес-центров также смогут получить вычет. Кроме того, была принята поправка, согласно которой получить «спортивный» вычет можно и на несовершеннолетних детей.
- Также Путин подписал закон, которым законодательство о выборах и референдумах приводится в соответствие с поправками к Конституции РФ и, в частности, дает право нынешнему главе государства вновь претендовать на два срока.
- Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию 21 апреля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Госдума предложит перенести отчет правительства на 12 мая. Обсуждение вопроса состоится после того, как депутаты вернутся из своих избирательных округов. Однако известно, что послание Федеральному собранию будет проходить полностью в очном формате.
- В Татарстане на текущей неделе синоптики обещают дождь и мокрый снег, средняя температура днем +4... +9°, в ночные часы около 0°, характер погоды — неустойчивый. Местами ночью и утром на дорогах может быть гололедица.
- Российские мусульмане в этом году смогут совершить паломничество к святым местам ислама в Саудовской Аравии. Власти Саудовской Аравии объявили, что непременным условием для паломнической поездки является прививка от COVID-19.
- Самолет, вылетевший рейсом Казань — Стамбул, сегодня днем кружил в небе над Казанским аэропортом имени Габдуллы Тукая из-за технических проблем — не убрались шасси. Позднее лайнер сел в Москве в аэропорту Шереметьево. Приземление прошло нормально, пострадавших нет. Самолет был направлен на техническую посадку в аэропорт Москвы по решению командира воздушного судна.
- В Вахитовском районном суде Казани продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении 30-летнего водителя автобуса, которого обвиняют в смертельном наезде на 18-летню девушку. В понедельник государственный обвинитель выступил в прениях сторон и предложил суду признать мужчину виновным в преступлении и назначить ему три года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Предложено также лишить его права управления транспортом на три года. О результатах рассмотрения дела будет сообщено дополнительно.
- В России ущерб от особо опасных болезней животных в прошлом году превысил 3 млрд рублей. Об этом сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. В России приняли соответствующие меры по стабилизации ситуации, что позволило не допустить наиболее негативного сценария. Однако, по словам Патрушева, ситуация с гриппом птиц ставит на повестку вопрос о необходимости локализации производства.
- Казани не хватает почти 10,5 тысячи мест в детских садах и больше 31 тысячи мест в школах. Темпы строительства новых объектов отстают от ежегодного прироста численности учащихся. Школ не хватает в 30 микрорайонах города, из которых в 18 нехватка ощущается очень остро. Для решения проблемы в этом году в столице Татарстана власти обещают построить восемь дошкольных учреждений и пять детских садов. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Актриса Чулпан Хаматова объяснила в интервью Ксении Собчак отказ от поста руководителя театра «Современник» тем, что официально эту должность ей не предлагали, только спрашивали об этом. Актриса добавила, что никто не знает, какой она менеджер в театре.
- Еще Хаматова объяснила, почему выразила поддержку оппозиционному политику Алексею Навальному: «Я хотела высказать свою позицию, что мне не нравится, что в моей стране нарушают закон. <...> Я вообще там увидела восклицательный знак, честно говоря. Потом мне объяснили, что это было в поддержку Навального. Я объясню: «Восклицательный знак» — я недоволен!» Она добавила, что после этой публикации были последствия. По ее словам, ей позвонили. Хаматова заметила, что ей не хочется вставать перед выбором и втягиваться в политику.
- Роскомнадзор пока не будет полностью блокировать социальную сеть Twitter на территории России. Однако замедление ее работы продлится до 15 мая. Социальная сеть удалила около 1,9 тысячи из 3,1 тысячи запрещенных материалов с детской порнографией, пронаркотического и суицидального контента. Они не удалялись с 2017 года. Администрация Twitter повысила скорость удаления запрещенных материалов. Из 650 появившихся новых ссылок на запрещенный контент удалили около 580. По российским законам, соцсетям дается 24 часа с получения уведомления, чтобы удалить запрещенную информацию. Сейчас Twitter в среднем требуется на это 81 час.
- В казанский Музей соцбыта передали мебель, принадлежавшую конструктору Сергею Королеву. Ее подарила семья академика Валентина Глушко, рассказал «Реальному времени» директор музея Рустем Валиахметов. Кроме мебели в музей передали семейный архив: фотографии, книги, газетные и журнальные вырезки, корреспонденцию. Экспонаты будут представлены лично дочерью академика Валентина Глушко в Музее соцбыта 9 апреля в 14.00.
- ПАО «Татнефть» планирует запустить производство каучука в Казахстане. Соглашение «Татнефти» и АО НК «КазМунайГаз» о базовых условиях взаимодействия по проекту «Бутадиен» подписали в присутствии премьер-министра Казахстана Аскара Мамина и президента Татарстана Рустама Минниханова. Завод планируется построить до 2025 года. Его мощность составит 186 тысяч тонн бутадиеновых каучуков и 170 тысяч тонн изобутана. На предприятии будут работать 400 человек. Еще стороны подписали меморандум о намерениях по строительству завода по производству дорожного битума. Предполагается, что мощность производства составит 300 тыс. тонн в год. Предприятие будет находиться на территории Казахстана.
- Еще сегодня в казахстанском городе Сарань дали старт строительству совместного предприятия группы «Татнефть» и «Аллюра» — завода по производству автомобильных шин. Инвестиции в проект составляют $284 млн. Ожидается, что предприятие закончат строить в 2022 году. При выходе на мощность будет производиться 3 млн легковых шин и 500 тысяч цельнометаллокордных шин. В церемонии закладки капсулы под строительство завода приняли участие премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и президент Татарстана Рустам Минниханов.
- Спортивный комментатор, специализировавшийся на боксе, Владимир Гендлин скончался в возрасте 84 лет. 9 марта Гендлин перенес обширный инфаркт. В тот же день комментатору сделали две операции. Через неделю после них он выписался из больницы, но вскоре вновь почувствовал себя плохо. Тесты на коронавирус у Гендлина были отрицательными. 26 марта врачи установили наличие антител у комментатора и сделали вывод, что он перенес коронавирус, который дал осложнение в виде пневмонии.
- Экс-руководитель СК Челнов Халиев начал работать в центральном аппарате СК по Татарстану. Пока что никто с ходатайством о его отстранении на время судебного разбирательства не обращался. Напомним, в марте Верховный суд Татарстана постановил восстановить его в должности и взыскать со Следственного комитета более 600 тысяч рублей в счет вынужденного прогула. Халиева уволили в мае 2020 года на фоне уголовного преследования.
- В Татарстане музыкальные педагоги детских садов создали петицию на имя президента России Владимира Путина, в которой пожаловались на решение властей об увеличении их рабочей нагрузки без повышения зарплаты.
В Минобрнауки Татарстана сообщили, что сейчас в республиканских муниципалитетах штатные единицы дошкольных образовательных организаций приводятся в соответствие с нормативным финансированием, предусмотренным постановлением Кабмина РТ от 02.07.2019 №546 «О нормативном финансировании деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций». Глава республиканского комитета профсоюза работников образования и науки Юрий Прохоров сообщил, что «в одних садиках педагогам пока платят как полагается, в других, в основном новых, уменьшают количество ставок или планируют это сделать».
- В Тукаевском районе Татарстана в ходе рейда отловили больше 600 бродячих собак. Животных собираются стерилизовать и чипировать. Животных отловили в населенных пунктах Малая Шильна, Нижние Суык-Су, ДНП «Усадьба», поселках Сосновый Бор, Круглое Поле, в Новотроицком, Суровке, Бурдах, Мелекесе, Старых Ерыклах и в поселке совхоза «Татарстан».
- Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев анонсировал переход от автобусов малой вместимости к автобусам средней и большой вместимости на городских маршрутах. Для этого исполком организует рабочую группу, которая занимается обновлением городского автопарка. Он не исключил, что в будущем по городу будут курсировать маршрутные такси. Магдеев поставил задачу вернуться к тому, чтобы, как и прежде, на маршрутах было не менее 65—70 автобусов большой вместимости.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан Магдеев Наиль ГамбаровичМинниханов Рустам НургалиевичТАТНЕФТЬ ИМ. В.Д. ШАШИНА
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