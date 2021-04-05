Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля

Президент России Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию 21 апреля. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

О темах, которые затронут в послании, представитель Кремля говорить не стал, пишет ТАСС.

Фото: kremlin.ru

В этом году дата проведения послания Федеральному собранию неоднократно сдвигалась. Сначала СМИ сообщали, что мероприятие пройдет в середине февраля. Позже выяснилось, что послание может прозвучать в конце марта — начале апреля. В прошлом году Путин выступал с посланием 15 января, выступление длилось час и 12 минут.



В конце марта РБК, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что послание может состояться 22 апреля. Песков ранее допускал, что мероприятие может пройти в очном формате.

Татьяна Леухина