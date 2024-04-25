Директор музея Даля: «Я бравирую тем, что являюсь страстным противником цифровизации»

В Казани собрались более 300 музейных работников

Фото: Динар Фатыхов

В Казани 24—26 апреля проходит федеральный проект «Музейные маршруты России», собравший около 300 гостей. После Татарстана он отправится в Дагестан, Бурятию и Чечню. Один из итогов встречи — появление музейной экспозиции «Казань без окраин», которую авторы надеются продолжить.

Курирует музей Москвы

Ведущий проект Министерства культуры РФ в области музейного дела открылся с презентации в Национальном музее РТ выставочного проекта из Всероссийского историко-этнографического музея из Торжка.

Завтра музей Москвы, который в проекте назван музеем-куратором региона, представит экспозицию «Казань без окраин», которая расскажет о районе улиц Пушкина, Щапова, Толстого, Большой Красной. В музее-квартире Мусы Джалиля будет организована выставка с воспоминаниями горожан, семейными фотографиями и предметами быта. Предполагается, что такой формат работы, если его примет публика, будет продолжен.

Сегодня же в театре имени Качалова подписывались соглашения о сотрудничестве между музеями России. Чаще всего к трибуне выходила Алиса Вяткина, директор Национального музея Республики Татарстан.

Как рассказала директор Департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Елена Харламова, идея с кураторством — одна из особенностей этого года, обсуждаются темы, «которые волнуют и все музеи страны, и с привязкой к региону, чтобы это была действенная история, а не просто «свадебная церемония».

Кроме того, в 2024-м будет немало юбилейных тем — это и 1 000-летие Суздаля, и 90 лет Шнитке, и 225 лет Пушкину, и столетие Виктора Астафьева.

Кроме того, отдельные сессии, посвященные PR-менеджменту, пройдут летом в Нижнем Новгороде и Петербурге.

Алиса Вяткина. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Подаемся на премию Лихачева!

Уже на сцене Харламова сообщила, что в Москве после четырехлетней паузы с 23 по 26 мая пройдет фестиваль «Интермузей». И завтра начнется прием заявок на первую премию в области музейного дела имени Дмитрия Лихачева. Номинаций — 16, подавать заявки могут и государственные, и частные музеи.

— Вы нам пришлете соискателей, профессиональное сообщество выберет шорт-лист из семи человек. И вернут вам список. И вы сами выберете одного, — объяснила принцип работы Харламова.

Значительную часть времени с музейными работниками провела министр культуры РТ Ирада Аюпова, которая под аплодисменты, в частности, сказала, что музеи в первую очередь для увековечения памяти, а не для событий.

— Популяризация очень важна, — отметила министр. — Но это дополнительный кейс, чтобы те люди, которые придут за нами, наши дети, которые сидят в гаджетах… Зайдите в любой ресторан, родители, чтобы отвязаться от своих детей, дают им телефоны. Мы все этим грешим. Чтобы это поколение не закрыло музеи, популяризация нужна.

Пленарная сессия прошла в театре имени Качалова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Семь вызовов для музея

Пленарное заседание посвятили теме новой жизни мемориальных музеев, причем мероприятие долго не могло «раскачаться». К примеру, когда началась первая дискуссионная панель, значительную ее часть занял после слов благодарности и вручений подарков презентационный фильм от председателя наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анны Громовой о мемориальных музеях, связанных с историей эпохи правления династии Романовых.

На этом фоне потрясающее впечатление произвело выступление Дмитрия Бака, директора Государственного музея истории российской литературы имени Даля. Он вывел семь вызовов — и ответы на них. Кажется, мемориальным музеям в Татарстане стоит прислушаться. Первый вызов — произвольность выборки.

— Непонятно, почему эти мемориальные дома входят в состав музея. Это непонятно посетителю, — сказал Бак. Организация ответила выстраиванием пунктирной карты русской литературы. У нее есть единые и комбинированные билеты, когда можно в течение недели посетить три музея, к тому же по ним есть общие тематические программы.

Второй вызов — о героях экспозиции. Кто они — люди искусства и/или выдающиеся люди? Большинство музеев в России связаны с деятелями искусства. Но можно, открывая кабинет Брюсова, остальные этажи использовать для других экспозиций.

Третий вызов связан с проблемами визуального и вербального экспонирования. В качестве примера Бак привел зал, в котором представлен аутентично весь текст «Преступления и наказания», что производит на посетителей колоссальное воздействие.

Четвертый вызов связан с эффектом подлинности и техногенным ослаблением.

— Я бравирую тем, что являюсь страстным противником цифровизации и делания культа из нее, — заметил Бак и ответил новой «концепцией подлинности». К примеру, в музее литературы XX века есть площадки Мандельштама, Булгакова, Платонова, которые в доме не бывали. Но так, безусловно, проще работать с недвижимостью. Еще один ответ — частичная ротация постоянной экспозиции для оживления.

Пятый вызов — цифровые экспозиции и мнимая доступность. Здесь ответ в интерактивности, соучастии, сторителлинге. Хороший пример — дом-музей Пастернака в Переделкине. Понятно, что его можно изучать по фото. Но лучше доехать.

Шестой вызов — смысловые клише.

— Мы работаем с динамикой литературных репутаций, — сказал Бак. — Добролюбов прав, когда пишет про «луч света в темном царстве». Но нужно понимать, что он прав только в рамках своей территории.

Так что Чуковский — еще переводчик и критик. Пришвин (после публикации 20-томного дневника) — философ.

Последний вызов — издержки конкуренции.

— Мы конкурируем не с музеями, а с другими видами досуга, — указал Бак. И отметил, что у них в музее можно ответить на вопрос, выйдя из залов, — и получить скидку. Так посетитель понимает, что он не просто побывал в музее, но и получил результат.

Сегодня вечером Бак читает открытую лекцию «А.С. Пушкин — код российской культуры!». Завтра, кстати, будет еще одна лекция, «Фотография в нашей жизни», ее прочтет Захар Коловский, генеральный директор Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО.