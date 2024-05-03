В этом году казанцы могут принять участие в акции «Бессмертный полк» онлайн

В этом году казанцы могут принять участие в акции «Бессмертный полк» онлайн, сообщил исполком Казани. Для этого нужно опубликовать в социальных сетях истории родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, прикрепив хештеги #МойГеройМояСемья и #нашБессмертныйПолк.

Истории участников акции будут собраны и опубликованы на официальной странице «Бессмертного полка».

Кроме того, можно присоединиться к акции, сменив фото профиля в социальных сетях и мессенджерах на портрет родственника-участника Великой Отечественной войны. Фото можно обрамить на сайте «Бессмертного полка» или в чат-боте «Волонтеров Победы».

На медиафасадах в Казани и других городах республики будут транслироваться видео с портретами ветеранов, которые в прошлые годы были размещены на сайте «Бессмертного полка».

В прошлом году в рамках акции на 40 билбордах в Казани появились фотографии участников Великой Отечественной войны, связанных с городом, в том числе Героев Советского Союза Бориса Кузнецова, Федора Баталова, Максима Дмитриева и Николая Столярова.

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Рената Валеева