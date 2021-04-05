В Татарстане на этой неделе обещают дождь со снегом и до +10 градусов

В Татарстане на текущей неделе синоптики обещают дождь и мокрый снег, средняя температура днем +4..+9°, в ночные часы около 0°, характер погоды — неустойчивый, сообщает Гидрометценр РТ.



6 апреля, во вторник, в республике прогнозируется переменная облачность, без осадков ночью. Днем в южных районах Татарстана пройдет небольшой дождь. Температура ночью 0..-5°, днем до +5..+10°. Местами на дорогах гололедица.

7 апреля, в среду, ожидается облачная погода, ночью небольшой дождь и снег и -2..+2°, днем прояснения, осадки местами, +4..+9°.

8 апреля, в четверг, осадки маловероятны, небольшой дождь может пойти в западных районах республики. Днем усиление ветра до 15 м/с. Ночью температуры составят -2..+2°, днем до +6..+11°.

Предварительно 9 и 10 апреля в Татарстане временами также осадки, температура днем +5..+10°, на востоке до +13°.

Напомним, жителей Татарстана предупредили о риске подтоплений из-за таяния снега.

Маргарита Головатенко