Пожарную безопасность Пасхи в Татарстане обеспечивают 237 сотрудников МЧС России

В Татарстане к обеспечению пожарной безопасности во время празднования Пасхи Христовой привлечено 237 сотрудников МЧС России.

Перед пасхальными молебнами, которые пройдут в ночь с 4 на 5 мая в 237 храмах, инспекторы Госпожнадзора МЧС провели инструктажи с священнослужителями и персоналом. Они отработали действия в случае пожара.

Особое внимание уделялось проверке состояния путей эвакуации, работоспособности пожарной сигнализации и системы оповещения, электрооборудования. Также проверялось наличие достаточного противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения.

МЧС напоминает правила безопасности в храме:

Женщинам следует плотно повязывать платки и убирать волосы.

Соблюдайте дистанцию и не создавайте толпу.

Если на вас загорелась одежда, немедленно сбросьте ее, потушите водой, огнетушителем или плотной тканью.

Изучите пути эвакуации, которых должно быть несколько, и убедитесь, что все двери на выход открыты.



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Рената Валеева