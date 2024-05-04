Арестованы трое мужчин, которые публично сожгли Библию на Ставрополье

В Ставропольском крае заключены под стражу трое молодых людей, подозреваемых в оскорблении чувств верующих.



По данным следственного управления СКР по региону, 2 мая в городе Новоалександровске подозреваемые «по мотивам религиозной неприязни» сожгли экземпляр Нового Завета. Свои действия они запечатлели на видео и опубликовали в мессенджере.

Двое из задержанных обвиняются в совершении публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных с целью оскорбления религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ), а также в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Обвинение третьему фигуранту будет предъявлено в ближайшее время.

Действия подозреваемых вызвали широкий общественный резонанс и возмущение верующих. Следственные органы проводят все необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств совершенного преступления и привлечения виновных к ответственности.

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Рената Валеева