Свыше 100 человек примут участие во всероссийской акции «Сирень Победы» в Казани

В столице Татарстана началась всероссийская акция «Сирень Победы». В ней примут участие более ста учеников и педагогов лицея №83, православной гимназии святителя Гурия Казанского и детского сада «Росток».

В рамках акции на памятных аллеях образовательных учреждений высадят кусты сирени сорта «Севастопольский салют», специально привезенные из Волгоградского ботанического сада.

Первыми в акции приняли участие ученики лицея, которые уже посадили пять кустов сирени. На следующей неделе к ним присоединятся гимназисты, а также дети, родители и воспитатели из детского сада «Росток». В общей сложности в Казани на памятных аллеях появится девять молодых растений.

Сирень ассоциируется с праздником Победы и весной. Именно с пышными букетами сирени встречали в мае 1945 года советских воинов-освободителей, возвращавшихся домой из Берлина. Акция «Сирень Победы» проводится с целью сохранения памяти о Великой Отечественной войне и воспитания патриотизма у подрастающего поколения.

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Рената Валеева