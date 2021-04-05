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Вячеслав Володин: Госдума предложит перенести отчет правительства на12 мая

13:41, 05.04.2021
Вячеслав Володин: Госдума предложит перенести отчет правительства на12 мая
Фото: wikipedia.org

Госдума предложил перенести отчет правительства на 12 мая. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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