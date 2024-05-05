Правительство России выделило 1 млрд рублей на обслуживание льготных договоров лизинга сельхозтехники

Федеральное правительство продолжает работу по поддержке аграриев и обновлению парка сельхозтехники. В 2024 году из федерального бюджета будет дополнительно направлен 1 млрд рублей на обслуживание льготных договоров, заключенных в этом году. Эти средства направят АО «Росагролизинг».

Деньги пойдут на субсидирование договоров на поставку около 2 тыс. единиц техники. Сюда относятся различные автомашины, прицепы и полуприцепы, а также крытые грузовые вагоны, вагоны-цистерны, вагоны-рефрижераторы и контейнеры-рефрижераторы.

Всего в 2024 году по договорам льготного лизинга планируется поставить не менее 8,5 тыс. единиц различной техники, что превышает аналогичные показатели 2023 года на 8,5%.

Ранее правительство России ввело временный запрет на экспорт тростникового или свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы до 31 августа 2024 года. Соответствующее постановление подписано и опубликовано.

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Разиль Самигуллин