Делегация Татарстана обсудила эксперимент по партнерскому финансированию с зампредседателя Банка России

В Центральном банке России вчера состоялась встреча заместителя Председателя Правительства Республики Татарстан — министра экономики Мидхата Шагиахметова, депутата Государственной думы Максима Топилина и статс-секретаря — заместителя Председателя Банка России Алексея Гузнова. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана.

В ходе встречи обсуждались ключевые вопросы внедрения партнерского (исламского) финансирования в России. В частности, были рассмотрены ход реализации эксперимента в Татарстане, Башкортостане, Чечне и Дагестане, а также план мероприятий по дальнейшему развитию исламских финансов в стране.

Особое внимание было уделено предстоящему KazanForum 2024, на котором планируется обсудить перспективы развития партнерских финансов в России и мире.

В ходе встречи был представлен единый портал по партнерским финансам, созданный для информирования и консультирования участников рынка.

Эксперимент по внедрению партнерского (исламского) финансирования в России стартовал 1 сентября 2023 года и продлится два года.





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Рената Валеева