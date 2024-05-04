Президент Казахстана Токаев приедет в Россию 8-9 мая
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запланировал визит в Москву 8-9 мая, сообщил посол Казахстана в России Даурен Абаев в интервью агентству ТАСС.
Абаев подчеркнул регулярные встречи между президентами Казахстана и России, упомянув их недавние саммиты в Санкт-Петербурге и Казани.
В этом году Казахстан возглавляет Шанхайскую организацию сотрудничества и Организацию Договора о коллективной безопасности. По словам Абаева, в рамках этих организаций и Межрегионального форума в Уфе пройдут дополнительные встречи Токаева и Путина в 2024 году.
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