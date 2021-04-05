Музпедагоги Татарстана пожаловались Путину на дискриминацию в зарплате

В Татарстане музыкальные педагоги детских садов создали петицию на имя президента России Владимира Путина, в которой пожаловались на решение властей об увеличении их рабочей нагрузки без повышения зарплаты.



«Музыкальный руководитель — это стержень детского сада, так как именно по нашей работе судят о состоянии всего музыкально-эстетического и патриотического воспитания в ДОУ. Музыкальные руководители проводят больше других педагогов детского сада открытых мероприятий <…> Многие музыкальные руководители организуют и проводят кружковую работу в учреждении, консультируют воспитателей дошкольного учреждения по вопросам музыкального образования детей, принимают участие в различных конкурсах муниципального, республиканского, международного уровня», — написали авторы петиции.

Как ответили в Минобрнауки Татарстана «Вечерней Казани», постановление Минтруда России от 1993 года — именно на него ссылаются музруководители — носит рекомендательный характер. В ведомстве сообщили, что сейчас в республиканских муниципалитетах штатные единицы дошкольных образовательных организаций приводятся в соответствие с нормативным финансированием, предусмотренным постановлением Кабмина РТ от 02.07.2019 №546 «О нормативном финансировании деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций».

По методике, в неделю на одного воспитанника ДОУ в возрасте от полутора до трех лет должно приходиться 0,05 часа занятий эстетического цикла, если ребенок старше трех лет — 0,125 часа. В неделю норма работы преподавателя по ставке музруководителя — 24 часа в неделю.

Глава республиканского комитета профсоюза работников образования и науки Юрий Прохоров сообщил, что сейчас действительно наблюдается разнобой по ставкам этой категории сотрудников: «В одних садиках педагогам пока платят как полагается, в других, в основном новых, уменьшают количество ставок или планируют это сделать».

Он добавил, что постановление Кабмина о нормативном финансировании детсадов будет детально изучено. «Пока складывается впечатление, что оно нарушает интересы педагогов», — заключил он.

Маргарита Головатенко