Роскомнадзор отложил блокировку Twitter

Роскомнадзор пока не будет полностью блокировать социальную сеть Twitter на территории России. Однако замедление ее работы продлится до 15 мая.

Социальная сеть удалила около 1,9 тысяч из 3.1 тысяч запрещенных материалов с детской порнографией, пронаркотического и суицидального контента. Они не удалялись с 2017 года.

Администрация Twitter повысила скорость удаления запрещённых материалов. Из 650 появившихся новых ссылок на запрещённый контент удалили около 580. По российским законам соцсетям дается 24 часа получения уведомления, чтобы удалить запрещенную информацию. Сейчас Twitter в среднем требуется на это 81 час, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Фото: kzn.ru

Кроме того, 1 апреля, по инициативе администрации Twitter состоялась встреча с представителями российского ведомства в режиме видеоконференции.

Как отметили в РКН, с учётом того, что компания решила изменить принципы и скорость работы собственной службы модерации на территории России и удалить запрещенный контент, ведомство решило не переходить к следующей мере: полной блокировке работы соцсети на территории страны.

На прошлой неделе в Москве мировой судебный участок № 422 Таганского района оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей за отказ удалить информацию, в которой содержались призывы к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции. Компания получила три штрафа: на суммы 3,2 млн , 3,3 млн рублей и 2,4 млн рублей.



В России замедлили работу Twitter с 10 марта.

Татьяна Леухина