Обсуждение романа «Виланд» с Оксаной Кирилловой
Книг о Второй мировой войне написано множество, но у романа Оксаны Кирилловой «Виланд» есть свои особенности. В новом выпуске «Книжной полки» литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова поговорит с писательницей Оксаной Кирилловой и обсудит ее дебютный роман «Виланд», который вышел в издательстве «Альпина. Проза». Вы узнаете, как Оксана вообще решилась написать историю немецкого подростка, который пришел к нацизму и превратился в чудовище. А также писательница расскажет, как работала с историческими документами, почему многие темы до сих пор табуированы или в отношении некоторых из них существуют двойные стандарты, как тогда работала пропаганда и почему уроки истории до сих пор не усвоены.
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Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор Telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».