Экс-руководитель СК Челнов Халиев начал работать в центральном аппарате СК по Татарстану

Экс-руководителя следственного отдела Набережных Челнов Камиля Халиева прикомандировали к центральному аппарату СУ СКР по Татарстану в Казани. Об этом «Реальному времени» стало известно от собственных источников.

По их данным, Халиев уже ходит на работу. Пока что никто с ходатайством о его отстранении на время судебного разбирательства не обращался.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в марте Верховный суд Татарстана постановил восстановить его в должности и взыскать со Следственного комитета более 600 тысяч рублей в счет вынужденного прогула. Халиева уволили в мае 2020 года на фоне уголовного преследования.



По версии следствия, следователь Екатерина Перепеченова, начальник отдела Камиль Халиев и его заместитель Ильдар Шакиров в 2017—2018 годах по предварительному сговору злоупотребили полномочиями. Они привлекли заведомо невиновного электрика Зайцева к уголовной ответственности за смерть двух рабочих под упавшей бетонной плитой на стройке и незаконно освободили от уголовной ответственности бизнесмена — заказчика работ Фанила Шарипова.