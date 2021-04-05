Чулпан Хаматова объяснила, почему отказалась руководить театром «Современник»

Актриса Чулпан Хаматова объяснила в интервью Ксении Собчак отказ от поста руководителя театра «Современник». Ролик опубликован на YouTube.

Она уточнила, что официально возглавить московский театр ей никто не предлагал: «Меня спрашивали».

— Но я испугалась всего. Понимаю, что не способна руководить театром. Надо было делать выбор: фонд «Подари жизнь» или театр. Вместе — это несовместимые вещи, — призналась Хаматова.

Фото: wikipedia.org

Актриса добавила, что никто не знает, какой она менеджер в театре.

С 1972 по 2019 годы главным режиссёром и художественным руководителем «Современника» была народная артистка СССР Галина Волчек. Она умерла 26 декабря 2019 года. Ей было 86 лет.

С 4 января 2020 года художественным руководителем театра стал режиссёр, заслуженный деятель искусств РФ Виктор Рыжаков. С его приходом из театра ушел актер Сергей Гармаш. В своем открытом письме он заявил о несогласии с руководством. По его мнению, новый худрук Виктор Рыжаков нарушил заветы Галины Волчек, превратив его в «модное место».

Татьяна Леухина