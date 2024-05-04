Спрос на снятые с продаж книги вырос на 30–40%

Фото: Екатерина Петрова

По данным издания «Коммерсантъ», после объявления издательством АСТ о приостановке распространения нескольких книг из-за обнаруженных в них элементов пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, спрос на эти произведения на маркетплейсах вырос на 30—40%. Частные продавцы тоже активно повышают цены. Отдельные книги уже достигли цены более 8 тыс. рублей.

По словам собеседника «Коммерсанта», знакомого с данными площадок, спрос на книги Ханьи Янагихары, Владимира Сорокина, Мадлен Миллер и Майкла Каннингема в период снятия их с продаж вырос на 30—40%, по сравнению с неделей до этого. Наибольший интерес пользователей вызвали произведения Владимира Сорокина «Наследие» и Ханиь Янагихары «Маленькая жизнь». Однако также покупают и другие книги этих авторов, такие как «Доктор Гарин» (Сорокин) или «Люди среди деревьев» (Янагихара).

Книги Ханьи Янагихары, Владимира Сорокина, Мадлен Миллер и Джеймса Болдуина выпускало издательство Corpus, аффилированной с издательской группой «Эксмо-АСТ».

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Екатерина Петрова