В казанский Музей соцбыта передали вещи конструктора Сергея Королева

Фото: Рустем Валиахметов

В казанский Музей соцбыта передана мебель, принадлежавшая конструктору Сергею Королеву. Ее подарила семья академика Валентина Глушко, рассказал «Реальному времени» директор музея Рустем Валиахметов.



Знаменитый советский ученый, конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев жил в Казани с 1942 по 1945 год. Он проживал под вооруженной охраной прямо в здании заводоуправления в специально выделенном помещении вместе с еще 23 представителями «спецконтингента», среди которых был и заключенный Валентин Глушко, ставший основоположником отечественного жидкостного ракетного двигателестроения.



Королев в числе других работников казанской «шарашки» (так называли подобные заведения в народе) был освобожден в июле 1944 года после Указа Верховного Совета СССР. Глушко и Короленко поселились в доме на улице Лядова, 5 в двух соседних квартирах, обзавелись мебелью и другими предметами быта.

В 1946 году ОКБ-16 переехало в Москву. Королев покинул Казань, а мебель, принадлежавшая ему, осталась в Татарстане. Ее сохранила дочь академика Глушко — Евгения Валентиновна Глушко, которая до сих пор проживает в Казани. Именно она передала предметы мебели в казанский Музей соцбыта.

Кроме мебели она решила передать в музей семейный архив: фотографии, книги, газетные и журнальные вырезки, корреспонденцию отца.

«Мы считаем, что это отличный подарок как столице Татарстана, так и всему музейному сообществу России, особенно в преддверии 60-летия первого полета в космос», — отметил директор Музея социалистического быта Рустем Валиахметов.

Экспонаты будут представлены лично дочерью академика Валентина Глушко в Музее соцбыта 9 апреля в 14.00.



Ольга Плешкова