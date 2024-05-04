У россиянина в Калуге отобрали старый BMW из-за 503 неоплаченных штрафов

В Калужской области судебным приставам удалось арестовать и изъять BMW X5 у злостного нарушителя ПДД, накопившего 503 неоплаченных штрафа ГИБДД. Общая сумма долга превысила 1,1 миллиона рублей.

Владелец транспортного средства из Ленинградской области, уклонявшийся от уплаты штрафов, был задержан в ходе совместного рейда приставов и ГИБДД в Калужской области. Установлено, что автомобиль постоянно передвигался по дорогам в Жуковском районе региона.

Если в ближайшее время должник не погасит задолженность, его автомобиль будет выставлен на торги. Вырученные средства пойдут на погашение штрафов.

Помимо основного долга, владелец BMW X5 также обязан будет уплатить исполнительский сбор в размере 1 тысячи рублей за каждый просроченный штраф. Общая сумма исполнительского сбора составляет 503 тысячи рублей. Таким образом, для возвращения автомобиля владельцу необходимо будет погасить общую задолженность в размере 1,6 миллиона рублей.

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Рената Валеева