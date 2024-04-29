Убьет ли искусственный интеллект книжную индустрию?

На Форуме новой книжной индустрии обсудили жизнь книги в мире гибридных технологий

Прошло почти полтора года с запуска языковой нейросети ChatGPT. За это время все нейросети, а не только продукты компании OpenAI, активно развивались и даже частично интегрировались в повседневность. Точно можно сказать, что бизнес использует или пытается использовать возможности нейросетей. Книжная индустрия тут не исключение. Более того, нейросети влияют и в какой-то степени даже формируют книжный бизнес. Поэтому в этом году Форум новой книжной индустрии, который прошел в Санкт-Петербурге, был посвящен искусственному интеллекту.

Выживут ли писатели?

До появления ChatGPT многие думали, что «машины» заменят только тот труд, где от человека требуются механические повторяющиеся действия. Так, по сути, произошла автоматизация производства на фабриках и заводах. Но появление и резкое развитие языковых моделей искусственного интеллекта заставила напрячься людей творческих профессий, которые казались незаменимыми. Нейросети пишут письма (порой лучше человека), тексты для соцсетей и сайтов, составляют коммерческие предложения и даже придумывают сказки. Довольно быстро эту тенденцию подхватили писатели, и сегодня в мире тысячи книг, если не больше, написанных совместно с искусственным интеллектом.

Тревогу забили после случая с американским научно-фантастическим журналом Clarkesworld, который в феврале прошлого года стал жертвой искусственного интеллекта. Clarkesworld на своих ресурсах размещал любительские рассказы в жанре научной фантастики. Издание вынуждено было прекратить прием новых произведений, потому что редакцию завалило текстами, написанными не людьми, а нейросетью ChatGPT.

Писательница Вера Богданова. Скриншот онлайн-трансляции Форума новой книжной индустрии

«В том, что касается написания художественных произведений, GPT пока не может сравниться с человеком, с писателем. Потому что текст от искусственного интеллекта сразу видно, этот текст плоский. У GPT есть очень большой «дыра», он не различает запахи. Я как писатель могу описать запахи. А если вы попросите GPT отличить один запах от другого, то он не сможет. Он может собрать информацию в интернете и сделать вывод, как может пахнуть молоко, кожа или пластик. Но это будет фикция. Еще GPT не чувствует эмоций. У него нет опыта, который есть у писателей и который они вкладывают в книги. Может ли GPT потеснить писателей? Только в той мере, в которой Midjourney может потеснить художников-карикатуристов, рисующих в Москве на Арбате. Это ремесленники среднего пошиба, но не великие художники», — сказала писательница Вера Богданова, которая не только работает с нейросетью, но и занимается ее обучением.

Руководитель направления информационного представительства СПбГУПТД Константин Антипов и главный редактор журнала «Книжная индустрия» Светлана Зорина. Скриншот онлайн-трансляции Форума новой книжной индустрии

Богданова считает, что получить от нейросети хороший рассказ можно. Но для этого необходимо прописать очень длинное и сложное техническое здание. Правда, за время, которое писатель потратит на прописывание этого задания, проще самому написать рассказ. При этом нейросеть все равно будет проигрывать в качестве. Аналогичная ситуация, по словам Богдановой, и с написанием жанровой литературы.

«Книга становится популярной у читателя, если она предлагает неожиданный поворот. GPT такого предложить не может. Поэтому я не думаю, что нейросеть может конкурировать с писателями. Скорее, искусственный интеллект можно использовать для рерайта или написания маркетинговых текстов, но про художественные тексты пока говорить не приходится», — подытожила Вера Богданова.

ИИ на службе у издателей

Перед издателями не стоит вопроса: использовать искусственный интеллект или нет. Они думают, как именно его использовать. К примеру, сейчас искусственный интеллект активно применяют в рекомендательных сервисах. Но даже здесь результат далек от совершенства. Правда, генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев считает, что это вопрос времени. А также он отметил, что перед индустрией сейчас стоит вопрос, как эффективно, быстро и безопасно для отрасли внедрить искусственный интеллект.

«Я видел сервис, который может заменить рецензентов. Он сам делает саммари, показывает, какие герои, характеристики, сеттинги. А также выводит заезженные фразы, отмечает динамику сюжета. То есть машина уже может это делать. И видно, что в издательской отрасли появилось много полезных стартапов», — рассказал Евгений Капьев.

Генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев присоединился к Форуму в онлайн-формате. Скриншот онлайн-трансляции Форума новой книжной индустрии

Кроме этого, Капьев предложил создать премию за лучшее внедрение искусственного интеллекта в книгоиздание, отмечать лучшие команды и стартапы. А также добавил, что неплохо было бы предоставить налоговые льготы для сотрудников или компаний, которые занимаются и внедряют в бизнес-процессы искусственный интеллект.

Генеральный директор «Альпины нон-фикшн» Павел Подкосов рассказал, как у них в издательстве уже применяют нейросети. К примеру, сейчас тестируют переводы текстов и пытаются понять, возможно ли вообще исключить переводчика из этого процесса. «Не скажу, что результаты очень обнадеживающие. Исключая переводчика, мы серьезно увеличиваем время и ресурсы литературного редактора. С переводчиками нет такого дефицита кадров, как с литературными редакторами. Эта профессия более редкая. Хорошего литературного редактора найти не так просто. Если мы его будем загружать еще и работой переводчика, тогда не очень понятно, какое здесь снижение себестоимости», — рассказал Павел Подкосов.

Еще один эксперимент проводят сейчас в издательстве «Альпина. Проза». Пятнадцать современных авторов получили доступ к экспериментальной нейросети от одной российской IT-компании. Перед авторами стояла задача написать рассказы вместе с GPT, а потом их совместные произведения оформят в единый сборник.

Генеральный директор «Альпины нон-фикшн» Павел Подкосов. Скриншот онлайн-трансляции Форума новой книжной индустрии

Но больше всего востребованы нейросети в озвучке аудиокниг. «Буквально полтора года назад мы пробовали озвучивать аудиокниги роботом Иваном, и это было отвратительно. Сейчас качество озвучки в разы выросло», — резюмировал Павел Подкосов.

Шаблоны убивают творчество

Как бы генеральный директор «Эксмо» Евгений Капьев ни был оптимистично настроен в отношении возможностей искусственного интеллекта, искусствовед Анна Воронкова пока что видит много ограничений.

«Искусственный интеллект может работать только с уже существующими данными и шаблонами. Он не может самостоятельно генерировать новые идеи и концепции. Это означает, что искусственный интеллект отлично справляется с задачами, которые имеют повторяющиеся и предсказуемые шаблоны. Искусственный интеллект совершенно точно станет помощником творческого человека, но не заменит его. Одним из преимуществ человеческой креативности является то, что она позволяет мыслить нестандартно», — сказала искусствовед Анна Воронкова.

Искусствовед Анна Воронкова. Скриншот онлайн-трансляции Форума новой книжной индустрии

Еще Воронкова отметила, что любой вид искусства часто строится на нарушении правил. Многие художники или писатели-постмодернисты создавали свои шедевры именно через отрицание традиций. А суть искусственного интеллекта как раз в следовании правилам. Это значит, по словам Воронковой, ему несвойственна человеческая импульсивность. На ее взгляд, это главное и существенное отличие.

У всех экспертов разное отношение к нейросетям и искусственному интеллекту. Но все они сошлись на том, что это наша новая реальность, с ней нужно смириться, научиться вместе жить, взаимодействовать и получить максимальную пользу для развития книжной индустрии.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор Telegram-канала«Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».