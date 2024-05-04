В Польше нашли утраченные тома братьев Гримм с неизвестными ранее сказками

Фото: Екатерина Петрова

Якоб и Вильгельм Гримм известны десятками культовых сказок. Но недавно исследователи обнаружили еще 27 оригинальных томов, которые ранее считались утерянными. Произведения были найдены в библиотеке Польского университета в Познани и, предположительно, были частью частной коллекции.

В книгах есть рукописные заметки, которые могут рассказать о том, как братья выбирали темы для таких историй, как «Гензель и Гретель» и «Румпельштильцхен». Как отметили исследователи, эти заметки ценны для изучения наследия братьев Гримм, поскольку они могут дать представление об их методах работы и выборе тем.

Открытие было сделано учеными из польского университета имени Адама Мицкевича. В течение шести месяцев они анализировали каждую книгу в надежде найти серию, которая, как считалось, была уничтожена во время Второй мировой войны.

Книги датируются 1700—1800 годами и содержат новые сказки, которые до сих пор никто не читал. Например, сказку о доблестном рыцаре и принцессе по имени Магелона.

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Екатерина Петрова