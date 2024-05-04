Объявлены результаты премии Норы Галь

По результатам тринадцатого сезона премии Норы Галь, оргкомитет определил короткий список, в который вошли три перевода короткой прозы.

Короткий список премии Норы Галь в 2024 году:

поэтическая проза Франсиса Понжа под названием «Дневник соснового леса» в переводе Валерия Кислова;

рассказ Франсуазы Саган «Утро как целая жизнь» в переводе Юлии Санниковой;

рассказ Редьярда Киплинга «Слейпнир, она же Туринда» в переводе Надежды Сечкиной.

В этом году учредители премии решили не присуждать главную премию, но отметить две специальные премии. Первая специальная премия была вручена Валерию Кислову за его работу на стыке разных видов перевода. Вторая специальная премия была присуждена Шаше Мартыновой за ее работу над романом Катлин Мёрри «Божок на бис».

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Екатерина Петрова