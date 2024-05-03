Бортпроводник «Аэрофлота» потерял сознание во время полета

Фото: Максим Платонов

Вчера на борту самолета Airbus A320 neo (RA-73732) авиакомпании «Аэрофлот» произошел нештатный случай во время выполнения рейса SU1531 из Томска в Москву. В полете один из четырех бортпроводников столкнулся с ухудшением своего состояния и внезапной потерей сознания.

Самолет с 117 пассажирами и шестью членами экипажа продолжил полет без происшествий после оказания помощи пострадавшему и его временного освобождения от обязанностей. После посадки в аэропорту Шереметьево бригада скорой помощи ожидала самолет для оказания медицинской помощи пострадавшему бортпроводнику.

Росавиация начала расследование этого инцидента, квалифицировав его как авиационный случай. Состояние здоровья бортпроводника в настоящее время находится под контролем медицинских специалистов.

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Анастасия Фартыгина