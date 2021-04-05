Путин поручил добиться опережающего роста доходов в отстающих регионах

Президент России Владимир Путин поручил принять меры для обеспечения роста доходов в регионах страны с низкими финансовыми показателями населения, сообщает RT со ссылкой на перечень поручений по итогам совещания с членами правительства.



Кабмину поручено «обеспечить реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития» в регионах с экономическими показателями ниже среднего по РФ. Президент ожидает опережающего роста доходов граждан и инвестиций в основной капитал.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко