Минстрой Татарстана: работы по капремонту стартовали в 465 многоквартирных домах

О состоянии работ по капитальному ремонту объектов социально-культурной сферы и многоквартирных домов в рамках республиканских и федеральных программ доложил сегодня на совещании в Доме правительства Татарстана первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. В работе принял участие председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

В отрасли «Образование» из 185 объектов, включенных в семь федеральных и республиканских программ, ведется ремонт 16 детских садов (общее выполнение составляет 38%) и 34 школ и образовательных центров (выполнение оценивается в 19%). Также большой объем запланирован по ремонту школьных пищеблоков. В настоящее время ведется ремонт 11 объектов. Общее выполнение программы составляет 2%. Ремонт четырех ресурсных центров выполнен на 31%, а 13 общежитий — на 26%.

В отрасли «Здравоохранение» из 137 объектов остается проторговать два стационара в мае и июне. Что касается работ по капитальному ремонту — 52% достигло выполнение программы по фельдшерско-акушерским пунктам. На текущей неделе подрядчики сдали объекты в Кайбицком и Бавлинском районах. По ремонту поликлиник закрыто 34% от планового объема работ. Выполнение программы по ремонту стационаров составляет 28%.

В отрасли «Культура» из 24 объектов законтрактованы 15. Ждут заключения контрактов девять сельских домов культуры. В настоящее время ремонтируются включенные в программы пять детских школ искусств, где имеется 45% выполнения и девять учреждений культуры — 28% выполненных работ.

По линии молодежной политики из 28 объектов остается заключить контракты в июне по восьми объектам: три молодежных центра, три центра психолого-педагогической помощи, один лагерь и один подростковый клуб. Из объектов, что уже проторгованы, в работе у подрядчиков находятся восемь детских лагерей. Оценивая ход программы, можно говорить о выполнении 13%. Программа ремонта подростковых клубов выполнена на 23%. Подрядчики ведут работы на четырех объектах. На 10% выполнены работы по молодежным центрам. Также на текущей неделе приступили к работам в центре психолого-педагогической помощи в пгт Васильево. Выполнение по нему составляет 4%.

В две программы по ремонту гидротехнических сооружений, расчистке русел рек и очистке озер, реализуемых в сфере «Экология», включен 21 объект. Из них 12 объектов на сегодня у подрядчиков в работе. Общее выполнение составляет 36%. Из трех объектов работы завершены на двух — в Зеленодольском районе, на текущей неделе.

Контракты остается заключить только по четырем спортивным учреждениям в июне. Из проторгованных объектов работы ведутся по 20 организациям социального обслуживания населения. Выполнение программы составляет 43%. За последние 2 недели завершены объекты в Елабужском районе и Казани.

По ремонту шести зданий лесничеств закрыто 46% от общего объема предусмотренных программой работ. За последние 2 недели завершили работы на объекте в Агрызе.

На 68% выполнена программа по ремонту зданий Министерства сельского хозяйства и продовольствия. На текущей неделе завершили работы по трем объектам в городах Агрызе, Азнакаево и селе Большие Кайбицы.

Выполнение программы по ремонту спортивных объектов составляет 13%. Работы ведутся в 10 учреждениях.

В рамках пяти других республиканских программ заключены контракты по всем 34 объектам. Из них по 10 исполнительным комитетам выполнение работ достигло 72%, по 16 военным комиссариатам — 37%. По два здания входят в следующие программы капитального ремонта: по муниципальным архивам — 15%, зданиям мировых судей — 20% и зданиям, подведомственным Росгвардии, — 13%.

Продолжается работа по программе капитального ремонта многоквартирных домов, в которую входят 763 жилых объекта. На сегодняшний день определены подрядчики на 653 дома. В части проторгованных объектов работы начаты в 465 многоквартирных домах в 37 муниципальных образованиях. Выполнение СМР составляет 21%, сезонных видов работ — 14%.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева