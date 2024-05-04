Хирурги НМИЦ инфекционных заболеваний спасли женщину с эхинококкозом легких

В Национальном медицинском исследовательском центре инфекционных заболеваний Минздрава России хирурги успешно провели операцию по спасению 32-летней женщины с эхинококкозом легких.

Эхинококкоз — опасное паразитарное заболевание, вызываемое личинкой ленточного гельминта. Оно приводит к образованию кист, которые поражают внутренние органы.

Пациентка поступила в Центр с кровохарканьем. Компьютерная томография показала гигантскую кисту, занимающую большую часть грудной клетки и сдавливающую нижнюю долю легкого. Анализ крови подтвердил наличие эхинококковой кисты в верхней доле левого легкого.

Команда хирургов под руководством профессора В.Д. Паршина и кандидата медицинских наук А.В. Паршина провела сложную операцию. Им удалось очистить кисту от двух литров жидкости и полностью удалить новообразование, сохранив обе доли легкого.



Эхинококкоз может развиваться незаметно, однако при отсутствии лечения он чреват смертельно опасными осложнениями. Источником заражения могут служить грязные руки после контакта с уличными животными, дикорастущие растения и ягоды, а также загрязненная вода.

Минздрав России напоминает, что профилактические осмотры позволяют выявить эхинококкоз на ранних стадиях и предотвратить развитие тяжелых осложнений. Жителям регионов с развитым животноводством и лицам, имеющим контакт с животными, следует регулярно проходить обследования.

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Рената Валеева