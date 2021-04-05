Чулпан Хаматова рассказала, почему решила поддержать Навального

Актриса Чулпан Хаматова объяснила, почему выразила поддержку оппозиционному политику Алексею Навальному в интервью Ксении Собчак. Ролик опубликован на YouTube.

Собчак обратила внимание на то, что 22 января Хаматова обновила на Facebook фото профиля, сделанное в рамках кампании по поддержке Навального. Уведомление об этом приходит всем друзьям и подписчикам. Собчак отмечает, что пользователь только вручную может убрать уведомление о смене фото профиля. Через несколько дней Чулпан ставит старое фото, однако уведомления об этом нет.

Фото: instagram.com/navalny

Хаматова объяснила, что соцсеть дает возможность поставить фото на небольшой промежуток времени, а затем сменить на прежнее автоматически, выбрав соответствующие настройки.

— Я хотела высказать свою позицию, что мне не нравится, что в моей стране нарушают закон. <...> Я вообще там увидела восклицательный знак, честно говоря. Потом мне объяснили, что это было в поддержку Навального. Я объясню: «Восклицательный знак» — я не доволен! Сказала я всем ночью после спектакля. Мне не нравится. Я не хочу, когда уже совсем не делают вид, что кто-то там парится, как мы соблюдаем законодательство. Я не хочу, чтобы плевали на закон.

Она добавила, что после этой публикации были последствия. По ее словам, ей позвонили. Хаматова заметила, что ей не хочется вставать перед выбором и втягиваться в политику.

— Я выражаю поддержку своей Родине в этот момент. Не надо мне говорить, что я сейчас подняла на флаг Алексея. Вот так как бы я выражаю поддержку своей Родине.

В конце марта народные артистки России Лия Ахеджакова и Чулпан Хаматова, режиссер Андрей Звягинцев и еще около 150 культурных деятелей, политиков и журналистов направили письмо директору ФСИН Александру Калашникову с просьбой обеспечить не угрожающие здоровью условия для находящегося в исправительной колонии №2 в Покрове Алексея Навального.



2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. Недавно политик пожаловался на боль в ноге и на отсутствие медицинской помощи. Позже оппозиционер объявил голодовку.

