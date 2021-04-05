В школах Казани не хватает 31 тысячи мест

Казани не хватает почти 10,5 тысячи мест в детских садах и больше 31 тысячи мест в школах. Такие данные сегодня озвучили в исполкоме.

Всего с 2009 года в Казани построено 23 школы и 118 детских садов. Однако темпы строительства новых объектов отстают от ежегодного прироста численности учащихся. Школ не хватает в 30 микрорайонах города, из которых в 18 нехватка ощущается очень остро. По данным муниципалитета, для организации обучения без превышения проектных мощностей зданий и использования второй смены необходимо создать еще более 31 тысячи школьных мест.

Фото: kzn.ru

Для решения проблемы в этом году в столице Татарстана власти обещают построить восемь дошкольных учреждений на 1 690 мест. Пять детских садов строятся в рамках национального проекта «Демография», еще три — по нацпроекту «Жилье и городская среда». Новые детсады появятся в том числе в поселке Константиновка, жилых комплексах «Седьмое небо» и «Лето».

В этом году будут построены две школы на 2 725 новых мест в ЖК «Арт Сити» и «Салават купере». Там же ведется строительство еще одной школы.

Ранее в Челнах родители с ночи выстроились в очереди, чтобы записать детей в первый класс Пушкинского пролицея.

Ольга Плешкова