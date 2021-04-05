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Путин подписал закон об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов

15:45, 05.04.2021 1
Путин подписал закон об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов. За реабилитацию нацизма в Сети и публичное распространение ложных сведений о ветеранах грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает «РИА Новости».

Так, при публичном распространении заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны россиянам грозит штраф до 3 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до трех лет. Наказание ужесточается, если преступление совершило лицо с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ или интернета — тогда штраф составит от 2 до 5 млн рублей.

За осквернение символов воинской славы и памяти защитников Отечества или за публичное унижение ветеранов — до 3 лет колонии или штраф до 3 млн рублей или обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до года. Если это сделала группа лиц по сговору или с использованием интернета и СМИ, наказание может достигать 5 млн рублей.

Фото: kremlin.ru
Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:00
    шмуток и жратвы у него много.
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