«Работа никогда не полюбит нас в ответ»

Книга этой недели — «Дорогие коллеги» Сары Джаффе

Фото: Реальное время

День международной солидарности трудящихся — так в большинстве стран называется праздник, который отмечается 1 мая. В России он за последние годы трансформировался в «День Труда и Весны». Праздник появился в 1889 году в память о Хеймаркетской бойне, которая последовала после первомайской забастовки рабочих в Чикаго, Нью-Йорке и Детройте. Они выступали против низкой оплаты труда, 12—15 часового рабочего дня, использования детского труда и отсутствия социальных гарантий. Со временем рабочие добились своих целей. Появился 8-часовой рабочий день, «пятидневка», социальное страхование, отпускные и корпоративная пенсия. Но потом что-то пошло не так. В своей книге «Дорогие коллеги» Сара Джаффе утверждает, что наше поколение обнулило всю ту работу, которую проделали в XX веке в отношении трудовой политики. Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова рассказывает об основных тезисах Джаффе.

Самые токсичные отношения

«Выбери себе работу по душе — и ты никогда не будешь работать». Эта мотивирующая фраза часто встречается в блогах про «успешный успех». Она уже давно превратилась в народную мудрость. Но журналистка Сара Джаффе предупреждает, что вера в это изречение — первый шаг к эксплуатации. Книга «Дорогие коллеги. Как любимая работа портит нам жизнь» наделала много шума в Соединенных Штатах и Великобритании. Джаффе считает, что нас всех глобально обманули утверждением, что мы должны любить свою работу. Но только вот работа никогда не сможет ответить нам взаимностью.

Новая трудовая этика, согласно которой труд должен давать нам возможность реализовать себя, обречена на провал. Большинство работ счастья не принесут: даже если вы найдете работу по душе, она все равно будет для вас источником фрустрации.

Сара Джаффе до сих пор помнит, как работала официанткой. Она мечтала о том, что однажды у нее будет стабильная работа, которая даст ей возможность делать передышки, дышать свободнее. Джаффе хотела быть журналисткой. И когда ею стала, то была уверена, что все ее проблемы закончатся. Ведь работа превратится во что-то похожее на хобби. А по факту она работала в том же жестком режиме, что и во времена, когда была официанткой. Джаффе — фрилансер, но она, как и наемные сотрудники, постоянно в ожидании того, с каким результатом будет закрыт месяц и сколько получит денег.

Кроме ожиданий в виде творчества, а не жестких дедлайнов и KPI (да, у творческих профессий они тоже есть), у Сары появилась еще одна пагубная идея. Она считала (как и многие), что должна быть благодарна за хорошую работу, о которой большинство может только мечтать. Сразу вспоминается фильм «Дьявол носит Prada». Эту мысль вдалбливали всем ассистенткам, которые устраивались на работу в глянцевый журнал. Такая токсичная идея заставляет радоваться просто факту наличия работы, даже если кроме нее ничего больше нет. Если не остается свободного времени и полное отсутствие личной жизни. Что это, если не эксплуатация, спрашивает Сара Джаффе.

Образование — уже не гарантия достойной работы

Когда Джаффе получила свою «работу мечты» и поняла, что она ничем не отличается от физического труда официантки, то занялась изучением вопроса занятости. Для журналистки стало очевидным, что подобный путь проходят многие люди как в журналистике, так и за ее пределами.

Кроме этого, она обнаружила еще один любопытный момент. В XX веке, когда рабочие активно отставили свои права, была явная закономерность между зарплатой и образованием. Фактически образование было гарантией достойной работы и ее высокой оплаты. Эта ситуация сейчас тоже изменилась. Джаффе приводит пример профессоров в университетах Соединенных Штатов. Они зарабатывают на 21% меньше, чем люди в других секторах с аналогичным образованием, но без профессорских и даже докторских степеней.

Еще один актуальный пример — это голливудские сценаристы, которые не так давно проводили забастовку. То, что они работают на крупные кинокомпании, не означает, что они богаты. Часто у сценаристов нет даже медицинского страхования. А потом к отсутствию социальных гарантий добавилось еще отсутствие регулирования в отношении искусственного интеллекта, которое может поставить под угрозу их работу.

«Пандемия коронавируса сделала невыносимые условия труда еще более заметными»

Джаффе анализирует социальные и экономические изменения, которые за прошедшие годы привели к тому, что работники оказались в проигрыше. Журналистка убеждена, что пандемия открыла многим людям глаза. Они поняли, что их руководству все равно, будут ли они уволены, болеют или умирают. Производственный процесс не должен останавливаться.

Автор не просто выдвигает тезисы и подсвечивает проблемы. Сара Джаффе называет конкретного виновного в такой несправедливой трудовой системе. По ее словам, это капитализм. Он манипулирует нашими чувствами до такой степени, что мы вынуждены мириться с жестоким обращением и напряженным графиком, как единственным способом продвинуться по карьерной лестнице. После повышения мы сможем зарабатывать больше и, вероятно, будем еще больше времени проводить на работе. Джаффе предлагает остановиться и спросить себя, действительно ли оно того стоит? Для себя она решила, что нет. Журналистка считает, что мы просто выжмем из себя всю жизнь и останемся в одиночестве.

«Работа не приносит нам ни освобождения, ни даже особой радости»

Писательница подчеркивает, что необходимо понять пагубное влияние любви к работе и относиться к ней лишь как к способу зарабатывания денег, чтобы оплачивать счета. «Работа не приносит нам ни освобождения, ни даже особой радости», — считает Джаффе. При этом она не отвергает идею, что работа может приносить удовольствие. Более того, она предлагает наслаждаться этими моментами. Сама Сара, как писательница, гордится хорошо построенным предложением, как журналистка — хорошо проведенным интервью. Но отмечает, что работая официанткой наслаждалась спонтанными разговорами с посетителями.

Я не говорю, что мы обязательно должны страдать на работе, — напротив, нам нужно использовать любую возможность получить удовольствие и испытать счастье, которое нам предоставляется. Однако я считаю, что нам внушили идею о том, что работа должна приносить человеку счастье. В то же время мир, породивший эту идею, рушится на наших глазах. Но это дает нам возможность задуматься о том, как могла бы выглядеть альтернатива.

Издательство: Individuum

Перевод: Константин Митрошенков

Количество страниц: 528

Год: 2023

Возрастное ограничение: 18+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».