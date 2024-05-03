Продажи тест-полосок для глюкометров в России выросли до 2,7 млн упаковок

За первые три месяца 2024 года в российских розничных магазинах было продано 2,7 миллиона упаковок тест-полосок на сумму 2,8 миллиарда рублей. Это на 5,6% больше в денежном выражении и на 8,9% в упаковках по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В первом квартале 2024-го также наблюдался заметный рост онлайн-продаж тест-полосок. Объем продаж удвоился как в натуральных единицах, так и в денежных. В традиционной рознице продажи тест-полосок сократились на 5,6% в рублях и на 1,3% в упаковках.



Стоит отметить, что денежный объем продаж глюкометров на розничном рынке в семь раз меньше, чем объем реализации тест-полосок. Продажи глюкометров также претерпели изменения. Онлайн-продажи глюкометров утроились в рублях, а в натуральных единицах выросли почти в два раза. В традиционной рознице продажи глюкометров сократились на 31% в упаковках и на 4% в деньгах. За прошлый год было реализовано 1,38 млн упаковок глюкометров на сумму 1,45 млрд руб.

На розничном рынке представлены три ключевые торговые марки тест-полосок, которые концентрируют более 78% продаж. К ним относятся: Акку-чек («Рош»), Уантач («Джонсон и Джонсон») и Контур («Асцензия Диабитис»).

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Рената Валеева